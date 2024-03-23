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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Культурные и спортивные мероприятия отменили по всей России

Источник:
Sibnet.ru
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Концерты, хоккейные и футбольные матчи и другие массовые мероприятия отменили во всех городах России после теракта в «Крокус Сити Холле».

Сначала об отмене сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что в эти выходные, 23 и 24 марта, будут отменены все спортивные, культурные и массовые мероприятия в связи с терактом. Затем с такими же заявлениями вышли руководители регионов. 

КХЛ и ВХЛ выступили с заявлением, что матчи, запланированные на 23 и 24 марта, не состоятся. О новых датах игр плей-офф пока не сообщалось. При этом матчи МХЛ состоятся, но без зрителей, и начнутся с минуты молчания.

Федеральные каналы поменяли сетку вещания, отменив на выходные все развлекательные программы.

Помимо этого, в некоторых регионах по рекомендации Министерства науки и образования, отменяют занятия в учебных заведениях.

«В связи с последними событиями в Крокус-Сити Минобрнауки России рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу студентов на дистант», — говорится в сообщении ведомства.

В знак поддержки пострадавших в теракте, блогеры отказались от публикации развлекательного контента в социальных сетях.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
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