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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мужчина бросился на террориста, чтобы зрители вышли из зала «Крокуса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал bankrollo

Женщина, оказавшаяся в зрительном зале «Крокус Сити Холла», рассказала, что мужчина позволил гостям выйти из зала, героически набросившись на одного из террористов.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла перед концертом группы «Пикник», где собрался полный зал вместимостью 6,2 тысячи человек. Группа вооруженных мужчин открыла стрельбу по зрителям, а затем подожгла зал.

В момент нападения в зале была 61-летняя Елена с дочерью. Она рассказала, что после начала стрельбы, которая началась в районе балконов, многие зрители побежали в сторону сцены, чтобы выйти из зала. Но на сцене тоже был вооруженный человек.

«Все напирали, чтобы быстрее пройти через сцену. Никто не понимал, что около сцены тоже стоял террорист <…> Молодой человек на него прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял у него автомат и прикладом его бил <…> Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу. Очень много народу он спас. Я не знаю, остался ли он жив», — цитирует женщину телеграм-канал АСТ-54 Black.

По последней информации СК РФ, число погибших превышает 60 человек. Люди погибли от огнестрельных ранений, а также от отравления угарным газом, поскольку не смогли выбраться из горящего и задымленного здания.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Топ комментариев

GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"

GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут