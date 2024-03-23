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СК показал на видео оружие террористов из «Крокус Сити Холла»

Источник:
Sibnet.ru
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Террористы, расстрелявшие людей в концертном зале «Крокус Сити Холл», были вооружены автоматами Калашникова, следует из видео Следственного комитета России.

«С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения», — сказано в сообщении СК РФ.

На видео криминалисты СК, ФСБ и МВД осматривают автомат Калашников АК-74 с телескопическим прикладом, магазины, патроны калибра 5,45, стреляные гильзы.

По предварительным данным, в результате теракта погибли более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться, уточнили в телеграм-канале СК.

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ЧП #Происшествия #Видеоновости
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