Сергей Светлаков находился в «Крокус Сити-холле» в момент теракта

Актер Сергей Светлаков был в числе гостей «Крокус Сити-холла» в пятницу, когда в зале произошел теракт.

«Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас», — написал Светлаков в социальной сети.

В пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити-холле» неизвестные люди открыли стрельбу по зрителям в зале, где должен был пройти концерт группы «Пикник». Затем здание загорелось.

Пока известно о 40 погибших и более 100 раненных, по данным Центра общественных связей ФСБ. Из-за сильного пожара в здании число жертв может увеличиться.