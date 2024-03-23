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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сергей Светлаков находился в «Крокус Сити-холле» в момент теракта

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Сергей Светлаков был в числе гостей «Крокус Сити-холла» в пятницу, когда в зале произошел теракт.

«Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас», — написал Светлаков в социальной сети.

В пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити-холле» неизвестные люди открыли стрельбу по зрителям в зале, где должен был пройти концерт группы «Пикник». Затем здание загорелось.

Пока известно о 40 погибших и более 100 раненных, по данным Центра общественных связей ФСБ. Из-за сильного пожара в здании число жертв может увеличиться.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
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ЧП #Происшествия #Светская хроника
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Топ комментариев

GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"

GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут