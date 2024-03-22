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Перечислены самые аварийные автомобили такси в России

Источник:
«Известия»
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Datsun в 2023 году стала России самой аварийной маркой автомобилей в такси, говорится в исследовании компании «АльфаСтрахование», проанализировавшей данные о ДТП по ОСАГО с участием машин такси.

При этом в 2022 году таксисты чаще всего попадали в ДТП за рулем Haval. В остальном пятерка лидеров на изменилась, второй по аварийности маркой такси осталась Toyota, далее идут автомобили Hyundai, Kia и Renault, приводят «Известия» исследование.

«Более простые и недорогие машины закупают для перевозок в экономклассе, для которого характерна более быстрая езда — чтобы быстрее выполнять заказы и за счет их количества и скорости выполнения компенсировать расходы по аренде и комиссии агрегатора. Отсюда и более высокая аварийность», — пояснил директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Роман объяснил Лободин.

Самыми популярными в таксопарках в прошлом году стали автомобили Kia (с долей 22%), Hyundai (17%) и Lada (10%), следом расположились Volkswagen (10%) и Skoda (9%). Все больше в такси становится китайских автомобилей — Chery (с долей 3%), JAC (2%) и Exeed (2%).        

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