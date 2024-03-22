Кадыров призвал чеченских силовиков к полной боевой готовности

Чеченским силовикам следует находиться в боевой готовности, чтобы в любой момент суметь отразить угрозу для России, заявил глава республики Рамзан Кадыров

«Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке. Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что руководство силовых ведомств и правоохранительных органов ответственно отнесется к задачам и максимально качественно их исполнит, поскольку для этого у них есть все необходимое — и возможности, и ресурсы.