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Кадыров призвал чеченских силовиков к полной боевой готовности

Источник:
Sibnet.ru
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Чеченским силовикам следует находиться в боевой готовности, чтобы в любой момент суметь отразить угрозу для России, заявил глава республики Рамзан Кадыров

«Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке. Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что руководство силовых ведомств и правоохранительных органов ответственно отнесется к задачам и максимально качественно их исполнит, поскольку для этого у них есть все необходимое — и возможности, и ресурсы.

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Политика #Мир
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GammiPluh

о еще один с уже названным заболеванием)))

physx

Наоборот, пусть подумают прежде чем действовать.

GammiPluh

Хорошо когда противник украинец, да еще к тому же у него бандера головного мозга

mosquito__2010

Ну Данилов из когорты местных Данилонов и прочих Квадратиков) Не удивительно)