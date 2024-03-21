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Шарик из «Простоквашино» получил голос русского Серкана Балата

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © онлайн-кинотеатр Okkо

Актер Никита Волков, сыгравший главную роль в русском сериале «Постучись в мою дверь в Москве», озвучил Шарика из «Простоквашино».

«Шарик — самый азартный персонаж, и мне очень нравится его непосредственность: героя не надо долго уговаривать что-то сделать, он сам кого хочешь уговорит. Поскольку в данный момент жизни я ощущаю нехватку какого-то азарта, этот персонаж мне его дает», — рассказал Никита Волков.

Озвученные Волковым эпизоды «Простоквашино», уже появились в онлайн-кинотеатре Okko. Ранее Шарик говорил голосом актера Павла Деревянко.

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Топ комментариев

Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью

mosquito__2010

Ну Данилов из когорты местных Данилонов и прочих Квадратиков) Не удивительно)

GammiPluh

о еще один с уже названным заболеванием)))