Шарик из «Простоквашино» получил голос русского Серкана Балата

Актер Никита Волков, сыгравший главную роль в русском сериале «Постучись в мою дверь в Москве», озвучил Шарика из «Простоквашино».

«Шарик — самый азартный персонаж, и мне очень нравится его непосредственность: героя не надо долго уговаривать что-то сделать, он сам кого хочешь уговорит. Поскольку в данный момент жизни я ощущаю нехватку какого-то азарта, этот персонаж мне его дает», — рассказал Никита Волков.

Озвученные Волковым эпизоды «Простоквашино», уже появились в онлайн-кинотеатре Okko. Ранее Шарик говорил голосом актера Павла Деревянко.