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Американский конгрессмен пришел на слушания в маске Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Член Палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в Конгрессе по делу об импичменте президента США Джо Байдена в маске Владимира Путина.

Таким образом конгрессмен хотел показать, что республиканцы, инициируя процедуру импичмента Байдена играют на руку Путину и «российской пропаганде», пишут американские СМИ.

Комитет по надзору Палаты представителей сейчас ищет доказательства вовлеченности Байдена в бизнес-схемы его сына Хантера.

Газета New York Post в 2020 году опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma.

Дональд Трамп утверждает, что за лоббистскую работу по «продаже» доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов.

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Политика #Мир
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Uynachalnica

Переложат и в топливо и ни разу не отменят! Уже было!

Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью

staff850

Своих надо считать Серёжа а не хохлов....