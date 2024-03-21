Американский конгрессмен пришел на слушания в маске Путина

Член Палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в Конгрессе по делу об импичменте президента США Джо Байдена в маске Владимира Путина.

Таким образом конгрессмен хотел показать, что республиканцы, инициируя процедуру импичмента Байдена играют на руку Путину и «российской пропаганде», пишут американские СМИ.

Комитет по надзору Палаты представителей сейчас ищет доказательства вовлеченности Байдена в бизнес-схемы его сына Хантера.

Газета New York Post в 2020 году опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma.

Дональд Трамп утверждает, что за лоббистскую работу по «продаже» доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов.