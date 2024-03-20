Медведев увидел пользу в отправке французских войск на Украину

Уничтожение французских военных на Украине, если они там появятся, станет сверхважной и не самой трудной задачей для российской армии, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, такое «количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей». «Зато какая была бы польза!» — отметил зампред Совбеза.

А вот французского руководства «это будет равносильно гильотине», считает Медведев «Их порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией», — уверен он.