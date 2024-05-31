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Присяжные вынесли Трампу обвинительный вердикт

Источник:
Sibnet.ru
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Жюри присяжных в Нью-Йорке признало Дональда Трампа ответственным за подлог финансовых документов при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления.

«Я был признан виновным в рамках сфальсифицированного процесса. Я политический заключенный», — заявил Трамп. Но он пообещал «не сдаваться».

По данным следствия, за месяц до победы Трампа на президентских выборах в 2016 году его адвокат выплатил бывшей порноактрисе Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она скрыла связь с политиком.

Сядет ли Трамп в тюрьму

Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трампу грозит штраф или тюрьма сроком до 136 лет. Но в любом случае это не помешает ему баллотироваться на пост президента США. Американская конституция это допускает.

При избрании у Трампа появится теоретическая возможность помиловать самого себя. Но прецедентов подобного рода в США не было и юристы сомневаются, законно ли это.

Согласно букве закона, если будет вынесен приговор и Трамп выиграет выборы, ему придется управлять страной не из Белого дома, а из тюремной камеры. Очевидно, что это невозможно. В итоге юридическая коллизия может вылиться в тяжелейший конституционный кризис.

Есть еще один вариант — отсрочка от исполнения приговора до истечения срока президентских полномочий. Но согласится ли на это наделенный огромными полномочиями Трамп.

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