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Аккаунты Steam запретили передавать по наследству

Источник:
Sibnet.ru
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Пользовательский профиль в цифровом магазине Steam вместе с доступными на нем видеоиграми нельзя законно передать по наследству после смерти владельца, следует из обновленных правил площадки.

В соглашении говорится, что игровой профиль принадлежит только одному лицу, которое не имеет права делиться логином или паролем с другими пользователями, пишет издание ArsTechnica.

В ответ на запрос компания Valve, которая владеет цифровым магазином, уточнила, что правилами Steam не предусмотрена передача аккаунта близким после преждевременной кончины владельца.

При этом пользователь может заранее передать логин и пароль от своего профиля с играми родственникам или друзьям. Однако они не будут считаться новыми владельцами аккаунта по закону.

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