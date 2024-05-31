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Карлсон не исключил убийства Трампа перед выборами

Источник:
ТАСС
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Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре 2024 года, если его до этого не убьют, заявил журналист Такер Карлсон.

«Это [вынесение вердикта жюри присяжных] не остановит Трампа. Он выиграет выборы, если его не убьют первым. Но это означает конец самой справедливой системы правосудия в мире. Любой, кто защищает этот вердикт, представляет опасность для вас и вашей семьи», — цитирует ТАСС Карлсона.

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Трамп накануне был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого признали виновным в совершении преступления.

Судья Хуан Мерчан объявил, что вынесение приговора назначено на 11 июля. Таким образом, оно состоится за четыре дня до общенационального съезда Республиканской партии, где Трамп должен быть официально утвержден в качестве кандидата в президенты США от республиканцев.

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Политика #Мир
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