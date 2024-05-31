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Зеленский пожаловался на российскую оборонку

Источник:
Sibnet.ru
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Запад производит оружие медленнее, чем Россия, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пожаловавшись на впечатляющие темпы российской оборонки.

«Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для своих вооруженных сил», — сказал украинский лидер в интервью газете Guardian, посетовав также, что западные страны имеют другие приоритеты.

Ранее бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт заявил, что производственная база США и их европейских союзников с трудом выдерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой.

Зеленский до этого обвинял Запад, что все решения о поставках вооружения на Украину «запаздывают примерно на год». По его словам, что ВСУ не хватает примерно 130 истребителей F-16, чтобы противостоять российским воздушным силам.

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Политика #Мир #Оружие
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