Зеленский пожаловался на российскую оборонку

Запад производит оружие медленнее, чем Россия, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пожаловавшись на впечатляющие темпы российской оборонки.

«Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для своих вооруженных сил», — сказал украинский лидер в интервью газете Guardian, посетовав также, что западные страны имеют другие приоритеты.

Ранее бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт заявил, что производственная база США и их европейских союзников с трудом выдерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой.

Зеленский до этого обвинял Запад, что все решения о поставках вооружения на Украину «запаздывают примерно на год». По его словам, что ВСУ не хватает примерно 130 истребителей F-16, чтобы противостоять российским воздушным силам.