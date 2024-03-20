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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Вашингтон объяснил отступление ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские военные отступают из-за бездействия палаты представителей конгресса США, которая отказывается одобрить выделение 60 миллиардов долларов в качестве помощи Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы видим, что Украина из-за бездействия конгресса в последние пару месяцев фактически теряет позиции на поле боя. И это происходит из-за нашего бездействия», — цитирует Жан-Пьер ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что в палате представителей есть несколько конгрессменов от Республиканской партии, которые заявили о готовности проголосовать за законопроект, если он поступит на рассмотрение.

Глава Минобороны США Ллойд Остин ранее подтвердил, что американская разведка фиксирует постепенное продвижение российских сил на Украине. «Что касается потенциального российского прорыва, мы видим на поле боя серию постепенных продвижений», — сказал он.

Задержка с выделением средств объясняется требованиями представителей Республиканской партии усилить контроль над выделяемыми Киеву средствами. Вашингтон отправил Киеву в декабре последний согласованный пакет помощи в размере 250 миллионов долларов.

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