Китай импортирует рекордное количество российской нефти

Китай собирается в марте импортировать рекордные объемы российской нефти, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

«В этом месяце азиатская страна готовится получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объемы поставок нефти марки Sokol утроятся и составят 379 тысяч баррелей в день», — рассказали источники.

Sokol – сорт легкой российской нефти с крайне низким процентом содержания серы, добываемый на Сахалине.

Ранее РИА Новости провело расчеты, согласно которым Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в несколько дружественных стран почти 187 миллиардов долларов — на 56 миллиардов долларов больше, чем в среднем экспортировала в страны Европы до введения ими санкций против Москвы.