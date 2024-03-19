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Бананам предрекли исчезновение из российских магазинов

Источник:
Sibnet.ru
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Бананы в России в ближайшее время могут подорожать на 30% на фоне падения спроса на продукт.

В результате ретейлерам станет невыгодно их продавать, они практически исчезнут с прилавков, спрогнозировал глава информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в интервью изданию Ura.ru.

По итогам января — февраля продажи бананов в России упали на 20% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Основной фактор — существенное подорожание этого продукта.

В 2023 году импорт бананов в Россию составил 1,38 миллиона тонн. При этом более 95% поставок приходилось на Эквадор. В текущем году начались активные закупки бананов из Индии, Вьетнама и других стран.

Федяков отметил, что такие бананы обладают другими характеристиками, в первую очередь вкусовыми. Они могут просто не понравиться россиянам, предупредил он. Этот фактор также может повлиять на снижение спроса на бананы.

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Экономика #Торговля
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