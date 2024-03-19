Какие документы нужны для регистрации ООО

Регистрация компании требует не только должным образом заполненного заявления, но и правильно составленного пакета документов. Какие документы нужны для процедуры?
Многие хотели бы стать предпринимателями и завести собственное дело, но не знают, с чего начать. Эксперты советуют начинать с определения формы ведения бизнеса. Большинство предпринимателей останавливают свой выбор на обществе с ограниченной ответственностью или ООО.
Но, чтобы деятельность предприятия была легальной и официальной, необходимо зарегистрировать ооо в налоговом органе.
Для этого недостаточно просто подать заявление: к нему необходимо приложить целый перечень документов. Список необходимых документов может меняться и зависит от многих факторов. Например, от состава учредителей или способа подачи документов. Но абсолютно все будущие предприниматели будут обязаны предоставить следующие документы:
- Заявление по установленной
форме;
- Устав ООО. Он может
быть оформлен в свободной форме и не зависить от количества учредителей. В нем
содержится общая информация о предприятии, учредителях, уставном капитале и руководстве
компании. Есть типовые уставы, которые в качестве образца. Но они подойдут не для
каждого вида деятельности;
- Документы на помещение, обозначенное юридическим адресом. В качестве юридического адреса сегодня может быть выбрано любое помещение. Но в налоговый орган необходимо предоставить письменное согласие собственников на это действие.
Также имеется ряд документов, который может меняться в зависимости от особенностей ООО:
- Если установлен один
учредитель, то нужно приложить решение об учреждении ООО. При наличии
нескольких учредителей потребуется протокол проведенного собрания учредителей и
договор на учреждение ООО;
- При выборе упрощенной
системы налогообложения необходимо приложить уведомление налоговой службы о
переходе на данную систему налогообложения;
- При личной подаче документов потребуется квитанция об уплате государственной пошлины.
Перечень документов может расширяться или сокращаться, поэтому сначала лучше проконсультироваться в налоговой службе. Документацию допускается заполнять от руки, а также в электронном виде. Но при заполнении от руки следует учитывать, что в бланке нужно писать печатными буквами и пастой определенного цвета.