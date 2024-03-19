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Какие документы нужны для регистрации ООО

Источник:
Sibnet.ru
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Регистрация компании требует не только должным образом заполненного заявления, но и правильно составленного пакета документов. Какие документы нужны для процедуры?

Многие хотели бы стать предпринимателями и завести собственное дело, но не знают, с чего начать. Эксперты советуют начинать с определения формы ведения бизнеса. Большинство предпринимателей останавливают свой выбор на обществе с ограниченной ответственностью или ООО.

Но, чтобы деятельность предприятия была легальной и официальной, необходимо зарегистрировать ооо в налоговом органе.

Для этого недостаточно просто подать заявление: к нему необходимо приложить целый перечень документов. Список необходимых документов может меняться и зависит от многих факторов. Например, от состава учредителей или способа подачи документов. Но абсолютно все будущие предприниматели будут обязаны предоставить следующие документы:

  • Заявление по установленной форме;

  • Устав ООО. Он может быть оформлен в свободной форме и не зависить от количества учредителей. В нем содержится общая информация о предприятии, учредителях, уставном капитале и руководстве компании. Есть типовые уставы, которые в качестве образца. Но они подойдут не для каждого вида деятельности;

  • Документы на помещение, обозначенное юридическим адресом. В качестве юридического адреса сегодня может быть выбрано любое помещение. Но в налоговый орган необходимо предоставить письменное согласие собственников на это действие.

Также имеется ряд документов, который может меняться в зависимости от особенностей ООО:

  1. Если установлен один учредитель, то нужно приложить решение об учреждении ООО. При наличии нескольких учредителей потребуется протокол проведенного собрания учредителей и договор на учреждение ООО;

  2. При выборе упрощенной системы налогообложения необходимо приложить уведомление налоговой службы о переходе на данную систему налогообложения;

  3. При личной подаче документов потребуется квитанция об уплате государственной пошлины.

Перечень документов может расширяться или сокращаться, поэтому сначала лучше проконсультироваться в налоговой службе. Документацию допускается заполнять от руки, а также в электронном виде. Но при заполнении от руки следует учитывать, что в бланке нужно писать печатными буквами и пастой определенного цвета.

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Топ комментариев

GammiPluh

Ты Грема оправдываешь??? хахахаха... да ты угораешь

Asd10

Судьба Украины исчезнуть. Судьба украинцев погибнуть. Американский сенатор об этом прямо сказал. Ты...

Удавиков

как таким вообще можно верить и вести переговоры, если они переобуваются каждый день, балаболы знатные

pepelmetal

Вперёд рагули, хозяин приказ отдал