«Локомотив» разгромил «Авангард» и увеличил отрыв в серии плей-офф

Омский «Авангард» всухую проиграл ярославскому «Локомотиву» во втором матче четвертьфинала плей-офф.

У «Локомотива» шайбы забросили Андрей Сергеев, Александр Полунин, Мартин Гернат, Максим Березкин, Даниил Тесанов и Степан Никулин, оформивший дубль. Омичи не сумели поразить ворота Даниила Исаева.

Счет в серии между «Локомотивом» и «Авангардом» 2:0 в пользу ярославцев. Следующие два матча для омичей пройдут в гостях.

«Едем в Ярославль за победами, другого нам не остается», — прокомментировал очередное поражение от «Локомотива» капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.