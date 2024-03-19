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«Локомотив» разгромил «Авангард» и увеличил отрыв в серии плей-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Авангард»

Омский «Авангард» всухую проиграл ярославскому «Локомотиву» во втором матче четвертьфинала плей-офф.

У «Локомотива» шайбы забросили Андрей Сергеев, Александр Полунин, Мартин Гернат, Максим Березкин, Даниил Тесанов и Степан Никулин, оформивший дубль. Омичи не сумели поразить ворота Даниила Исаева.

Счет в серии между «Локомотивом» и «Авангардом» 2:0 в пользу ярославцев. Следующие два матча для омичей пройдут в гостях.

«Едем в Ярославль за победами, другого нам не остается», — прокомментировал очередное поражение от «Локомотива» капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

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Спорт #Хоккей #Омск
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