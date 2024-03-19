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Банки Армении перестанут принимать карты «Мир»

Источник:
Sibnet.ru
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Банковские карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.

«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике», — цитирует РБК представителя «ВТБ Армения».

При этом инфраструктура банка «ВТБ Армения», который является «дочкой» российского ВТБ, станет исключением — для клиентов этого кредитного учреждения основные операции с картами «Мир» останутся доступны.

23 февраля США ввели санкции в отношении Национальной системы платежных карт — оператора «Мир». Санкции не затронули работу платежных сервисов внутри страны, однако зарубежные банки стали отказываться от обслуживания таких карт.

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