Банки Армении перестанут принимать карты «Мир»

Банковские карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.

«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике», — цитирует РБК представителя «ВТБ Армения».

При этом инфраструктура банка «ВТБ Армения», который является «дочкой» российского ВТБ, станет исключением — для клиентов этого кредитного учреждения основные операции с картами «Мир» останутся доступны.

23 февраля США ввели санкции в отношении Национальной системы платежных карт — оператора «Мир». Санкции не затронули работу платежных сервисов внутри страны, однако зарубежные банки стали отказываться от обслуживания таких карт.