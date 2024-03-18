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Столтенберг признал участие НАТО в атаках на российские корабли

Источник:
РИА Новости
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Североатлантический альянс принимает участие в нанесении урона Черноморскому флоту России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси.

«Безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России, в принципе, ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море», — отметил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО признавал, что удары по кораблям Черноморского флота РФ наносились ракетами, поставленными альянсом. Однако тогда Столтенберг не стал уточнять, кто осуществлял разведку и целеуказание при нанесении этих ударов.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание на командном пункте Черноморского флота и приказал усилить защиту кораблей. В частности, они должны получить вооружение против беспилотников.

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