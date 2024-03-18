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Премьер Израиля обвинил Запад в «утрате совести»

Источник:
ТАСС
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с резкой критикой в адрес западных союзников, обвинив их в стремлении организовать выборы, которые привели бы страну к поражению в борьбе с ХАМАС.

Ранее лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер подверг критике правительство Нетаньяху, заявив о необходимости проведения в стране досрочных выборов.

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«Неужели вы так быстро забыли 7 октября, самую ужасную резню евреев со времен Холокоста? Неужели так быстро отказываете Израилю в праве защищаться от монстров ХАМАС? Неужели вы так быстро утратили свою моральную совесть?» — цитирует ТАСС Нетаньяху.

По его словам, некоторые представители международного сообщества «выдвигают ложные обвинения в адрес Армии обороны Израиля, правительства Израиля и премьер-министра Израиля». Они знают, что «выборы сейчас остановят войну и парализуют страну, по крайней мере на шесть месяцев», отметил Нетаньяху.

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