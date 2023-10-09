Зачем ХАМАС напал на Израиль: ответы на главные вопросы

Израильская разведка «Моссад» и служба безопасности «Шабак» прозевали подготовку нападения со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. В результате отряды легковооруженных бандитов поставили «на уши» целое государство. Кто они, какие цели преследуют и чем ответит Израиль?

Незатушенный конфликт Палестины и Израиля (арабов и евреев) вновь вспыхнул 7 октября. Спецслужбы и армия Израиля, считавшиеся едва ли не лучшими в мире, оказались не готовы. Палестинские боевики захватили опорные пункты израильской армии на границе с сектором Газа и двинулись вглубь территории.

Под их контроль перешел ряд приграничных населенных пунктов. Многие мирные жители в них были расстреляны или взяты в заложники.

Всего, по последним данным израильских властей, в результате нападения ХАМАС на израильской территории погибли более 700 человек. В столкновениях убиты 73 бойца Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ранены 2382 человека. Пленены более 100 военных израильтян, в том числе высокопоставленные офицеры.

Причины происходящего лежат глубоко в истории, в событиях двухтысячелетней давности, и режимах, установленных на отдельных территориях исторической Палестины.

С чего начался конфликт Палестины и Израиля?

Нападение ХАМАС на Израиль стало следствием долгого и непримиримого противостояния арабов и евреев на небольшом участке земли — исторической Палестине.

Евреи жили на этой земле с древнейших времен. Но в I веке после восстания против римлян, правящих этими территориями, они были изгнаны. Римский император Тит Флавий взял Иерусалим. Город был разграблен, еврейское население рассеялось.

В VII веке Палестину завоевали мусульмане и стали активно заселяться арабы. Но евреи не забыли про свою прародину, они бережно хранили воспоминания о Земле Обетованной, «дарованной им Богом». И с конца XIX века начали возвращаться.

С 1920-х годов процесс обрел массовый характер. Новые еврейские поселенцы скупали земли и выгоняли арабских крестьян-арендаторов с участков, где те жили поколениями. Это вылилось в арабское восстание 1936-1939 годов, которое подавили британские власти.

Всплеск антисемитизма и приход нацистов к власти в Германии резко ускорил возвращение евреев. В 1947 году ООН утвердила план раздела Палестины на два государства — еврейское и арабское. Евреи его приняли, арабы отказались.

Арабские страны выступили категорически против создания еврейского государства и развязали против него несколько войн — в 1948, 1956, 1967 и 1973 годах. Все войны арабы с треском проиграли. А Израиль значительно расширил свою территорию за счет так и не созданного арабского государства. Местное население было частично выдавлено с этих земель. Несколько миллионов палестинских арабов стали беженцами.

Что такое сектор Газа?

В результате всех перипетий на территории исторической Палестины сейчас существует государство Израиль, в состав которого входят территории, признанные ООН незаконно оккупированными. Там так же находятся «зародыши» палестинского протогосударства — Западный берег реки Иордан и сектор Газа.

Эти две территории имеют местное арабское самоуправление, но фактически Израиль осуществляет за ними оккупационный надзор. На Западном берегу реки Иордан находятся еврейские поселения с численностью населения в 400 тысяч человек. Поселенцев охраняют израильская армия и органы безопасности.

Армия обороны Израиля регулярно проводит рейды по палестинским территориям Фото: © The Israel Defense Forces

С сектором Газа — сложнее. Эта территория включает древний город Газа и ряд городков поменьше, вытянутых вдоль побережья Средиземного моря между Израилем и Египтом. Сектор перешел под контроль израильских властей после победы в Шестидневной войне 1967 года. Газа не была аннексирована, но на ее территории также стали активно создаваться еврейские поселения.

Сектор Газа оказался крайне неспокойной территорией. В нем постоянно вспыхивали интифады (народные восстания), оттуда регулярно обстреливали израильские города. В 2005 году Израиль вывел из Газы войска и принудительно эвакуировал еврейских поселенцев.

С тех пор над этой территорией осуществляется дистанционный оккупационный режим. ЦАХАЛ при необходимости наносит по нему авиаудары и проводит там рейды.

Кто такие ХАМАС?

За права палестинцев десятилетиями боролась организация ФАТХ (Палестинское движение освобождения). Создана она была Ясиром Арафатом во второй половине 1950-х годов. В своей борьбе организация не чуралась грязных методов, в том числе террористических. Но к 1990-м годам образумилась и вступила в переговоры с Израилем о создании палестинского государства.

ФАТХ долгие годы возглавляла местное самоуправление на Западном берегу Иордана и в секторе Газа. Но с началом диалога с Израилем организацию стали обвинять в предательстве интересов арабского мира. А ее функционеры со временем погрязли в коррупции и слишком отдалились от простых палестинцев. После смерти Арафата авторитет движения сильно упал.

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На Западном берегу реки Иордан ФАТХ сумела сохранить власть, а в секторе Газа — ее сменили радикалы.

В 2006 году на местных выборах там одержала победу организация ХАМАС (Исламское движение сопротивления).

С одной стороны активисты ХАМАС демонстративно ведут простой образ жизни, строят школы и больницы, создают кассы взаимопомощи, трудоустраивают палестинцев.

С другой, ХАМАС — религиозная организация, которая придерживается в политике радикальных целей. Она призывает к уничтожению Израиля, называя его «органическим злом». Ее сторонники дают клятвы всеми силами добиваться этой цели.

И если бойцы ФАТХ — это обычные солдаты, то боевики ХАМАС – дисциплинированные и бесстрашные фанатики, для которых счастье умереть «во имя великого дела».

На что рассчитывают исламисты?

Отряды ХАМАС не имеют ни малейшего шанса в прямом столкновении с высокотехнологичной израильской армией. Исламисты рассчитывают, что Израиль не устоит в новом типе войны — асимметричной.

В асимметричной войне израильтянам пришлось столкнуться со смертниками-шахидами», массированными ракетными обстрелами городов, диверсионными рейдами с убийством и захватом мирных людей.

Хамасовцы считают, что наиболее активная, образованная и состоятельная часть еврейского населения не выдержит такой прессинг и покинет страну. А с оставшейся частью справиться будет легче.

Они учитывают и демографический фактор. На исторической Палестине сейчас проживает порядка 5,5 миллиона евреев и столько же арабов. Но коэффициент рождаемости у евреев — 2,69, а у арабов-мусульман 4,03. «Главное оружие палестинцев – это чрево арабской женщины», — говорил Арафат.

Чем ответит Израиль?

Израильское государство в результате нападения ХАМАС понесло колоссальный репутационный ущерб. Израильтяне усомнились в своей защищенности, арабские соседи увидели уязвимость Израиля. Евреев атака исламистов деморализовала, арабов — воодушевила. ЦАХАЛу придется вернуть уверенность одним и вновь вселить страх в других.

В Израиле введен военный режим и объявлено о начале операции «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал мирных людей немедленно покинуть сектор Газа и пообещал превратить «город зла» в руины. Армия начала массовый призыв резервистов. Эксперты констатировали начало новой ближневосточной войны.

У Армии обороны Израиля есть два сценария действий. Первый — традиционный. ЦАХАЛ введет блокаду сектора Газа и начнет наносить массированные удары по выявленным целям в городской застройке, ожидая приглашения к переговорам.

Но этот вариант — заранее проигрышный. К нему израильские власти уже прибегали и эффекта не получили. Реализацию такого сценария исламисты примут за проявление слабости. И главное, он не даст гарантии, что нападение ХАМАС не повторится в будущем.

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Второй сценарий — жесткий. Израиль поставит целью физическое уничтожение сети ХАМАС и полную зачистку сектора Газа. Для этого потребуется полномасштабная наземная операция. При этом сверхплотная застройка, развитая сеть подземных коммуникаций, незнание местности, враждебное население нивелируют технологическое преимущество ЦАХАЛа.

Реализация жесткого сценария грозит большими потерями, как среди израильских военнослужащих, так и мирных жителей. Да, израильские власти призвали население покинуть сектор. Но там живет 2 миллиона человек, уехать смогут только состоятельные.

Боевые действия в Газе могут привести к гуманитарной катастрофе и тогда палестинцы станут жертвами в глазах мира. А это может привести к объединению мусульманского сообщества против Израиля с плохо прогнозируемыми последствиями. Возможно, такой исход и является целью провокации ХАМАС.