Решение Хрущева по Крыму назвали непростительной ошибкой

Решение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о передаче Крыма в состав УССР стало непростительной и трагической ошибкой, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Задумываясь об истории Крыма и Севастополя, нельзя не ощутить глубокого разочарования от непростительной трагической ошибки, допущенной Никитой Хрущевым», — сказал Нарышкин в ходе круглого стола по случаю десятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

По словам Нарышкина, Хрущев не отдавал себе отчет в том, к чему в конечном итоге приведет формальная передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской рады

Глава Службы внешней разведки напомнил, что в январе 1991 года в Крыму прошел первый всенародный референдум, по его итогам 93% крымчан проголосовали за автономию, а всего год спустя крымский парламент поднял вопрос о полной независимости от Украины.