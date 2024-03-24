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Ученые перечислили отличия женского ума от мужского

Источник:
Sibnet.ru
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Мышление мужчин и женщин действительно в ряде моментов работает по-разному, к такому выводу пришли исследователи из Стэнфордского университета.

Ученые экспериментально проверили давние утверждения о том, что у женщин лучше развита память и способность к изучению иностранных языков, а мужчины чаще обладают хорошим чувством юмора и способностью верно определять направление.

Юмор

Исследователи утверждают, что мужчины на самом деле шутят лучше женщин. Это могло быть результатом эволюции: женщинам нравятся мужчины с отличным чувством юмора, поскольку они считают это признаком интеллекта, что было крайне важно для выживания, приводит DailyMail отчет ученых.

Рациональность

Ученые опровергли стереотип о том, что женщины менее рациональны. Мужчины чаще принимают рискованные решения. Согласно эволюционной теории, представителям сильного пола так приходится выделяться среди окружающих, чтобы быть более привлекательными для женщин.

Чувство направления

Мужчины действительно обладают лучшими навигационными навыками. В ходе эволюции они должны были дальше уходить от дома, что заставляло их знакомиться с внешней средой и ориентироваться на местности.

Память

Исследования показали, что женщины превосходят мужчин в способности запоминать. Тесты на память показали, что они лучше фиксируют повседневные события. Но мужчины лучше запоминают изображения и ориентируются в пространстве.

Языки

Ученые доказали, что женщины легче усваивают иностранные языки. Мальчики вообще «чаще страдают от низкой успеваемости». Их нужно учить языку с помощью учебника и в классе, тогда как девочки могут освоить язык, используя любой из методов.

Эмоции

Эксперименты доказали, что женщины более эмоциональными. У них более развиты мозговые функции, позволяющие им легче считывать эмоции и понимать намерения других людей.

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Наука #Психо
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