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Жюри шоу «Маска» разоблачили Арлекина в шестом выпуске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из щоу «Маска»

Арлекин и Щенок стали лавными претендентами на разоблачение в пятом выпуске шоу «Маска», эфир выпуска состоялся на канале НТВ в воскресенье, 17 марта.

Члены жюри разделились во мнении, и решающее слово, кто снимет маску, остался за Валерией. Певица призналась, что и Щенок, и Арлекин уже полюбившиеся герои, но в проекте ей хочется видеть дальше Щенка.

Прежде чем Арлекин снял маску, жюри высказали мнение, кого из артистов там услышали. Тимур Родригез сказал, что это Лариса Гузеева, Сергей Лазарев был уверен, что за маской Арлекина Миа Бойка и его поддержали оставшиеся судьи — Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Валерия.

Когда Арлекин снял маску, там оказалась блогер и певица Миа Бойка. Она призналась, что, когда увидела Сергея Лазарева в жюри, поняла, что именно он ее разоблачит. Артисты пели в дуэте, и Лазарев хорошо знает голос певицы.

В предыдущих выпусках маски сняли Акула (Артем Качер), Мотылек (Настасья Самбурская), Кукуруза (Сергей Майоров).

В проекте остались Матрешка, Кот, Змей Горыныч, Горилла, Енот, Перец, Кактус, Щенок, Водяной и Бабочка.

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Топ комментариев

velam

У Макрона Наполеоновские корни взыграли, зохотел уменьшить население Франции?

nicollaich

Аппендиксу начальника только не говорите.Не переживёт.

Captain Nemo

А вас бояться никто не заставляет.Что разгунделся то

Asd10

Франции надо увеличивать свою вовлеченность сейчас, штоб при распиле укры потребовать себе кусок побольше.