Что делать, если найдена чужая банковская карта

Использование найденной чужой банковской карты грозит уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, предупредил адвокат Алексей Панфилов.

«Прежде всего стоит разграничить понятия «находка» и «присвоение». С юридической точки зрения находка представляет собой обнаружение чужого имущества, которое затем должно быть возвращено владельцу или передано в компетентные органы», — сказал «Известиям» Панфилов.

Присвоение же, по его словам, подразумевает умышленное использование или распоряжение найденным имуществом как собственным. «Именно в случае использования денежных средств с найденной карты законодательство рассматривает это как присвоение», — пояснил адвокат.

Использовании чужих денежных средств без согласия владельца может быть квалифицировано как мошенничество или кража, что влечет за собой уголовную ответственность.

«Лицо, присвоившее денежные средства, может быть привлечено к ответственности, которая предусматривает следующие меры наказания — штраф до 100 тысяч рублей, лишение свободы до пяти лет. Помимо уголовной ответственности нарушитель также может быть обязан возместить причиненный ущерб владельцу карты», — уточнил Панфилов.

Если вы нашли банковскую карту, то не пытайтесь воспользоваться ею. Даже проверка баланса может быть расценена как несанкционированный доступ, подчеркнул специалист. Нужно связаться с банком, выпустившим карту. Если по каким-то причинам связаться с банком не удается, лучше всего сдать карту в ближайшее отделение полиции, посоветовал адвокат.