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Что делать, если найдена чужая банковская карта

Источник:
«Известия»
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Использование найденной чужой банковской карты грозит уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, предупредил адвокат Алексей Панфилов.

«Прежде всего стоит разграничить понятия «находка» и «присвоение». С юридической точки зрения находка представляет собой обнаружение чужого имущества, которое затем должно быть возвращено владельцу или передано в компетентные органы», — сказал «Известиям» Панфилов.

Присвоение же, по его словам, подразумевает умышленное использование или распоряжение найденным имуществом как собственным. «Именно в случае использования денежных средств с найденной карты законодательство рассматривает это как присвоение», — пояснил адвокат.

Использовании чужих денежных средств без согласия владельца может быть квалифицировано как мошенничество или кража, что влечет за собой уголовную ответственность.

«Лицо, присвоившее денежные средства, может быть привлечено к ответственности, которая предусматривает следующие меры наказания — штраф до 100 тысяч рублей, лишение свободы до пяти лет. Помимо уголовной ответственности нарушитель также может быть обязан возместить причиненный ущерб владельцу карты», — уточнил Панфилов.

Если вы нашли банковскую карту, то не пытайтесь воспользоваться ею. Даже проверка баланса может быть расценена как несанкционированный доступ, подчеркнул специалист. Нужно связаться с банком, выпустившим карту. Если по каким-то причинам связаться с банком не удается, лучше всего сдать карту в ближайшее отделение полиции, посоветовал адвокат.

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