Уничтожение диверсантов ВСУ показали на видео

Минобороны опубликовало видео с кадрами уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая пыталась проникнуть в село Козинка Белгородской области.

На видео, которое ведомство выложило в своем телеграм-канале, бойцы ВСУ заходят в населенный пункт, использовав миноискатель для преодоления заградительной полосы на границе. Однако сразу после этого по диверсантам наносится огневой удар.

Ранее Минобороны сообщило о попытке проникновения диверсионных групп ВСУ со стороны Сумской области на территорию России в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.

Также противник пытался прорваться на территорию РФ со стороны населенного пункта Поповка Сумской области. Все атаки были пресечены, в результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.