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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Уничтожение диверсантов ВСУ показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны опубликовало видео с кадрами уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая пыталась проникнуть в село Козинка Белгородской области.

На видео, которое ведомство выложило в своем телеграм-канале, бойцы ВСУ заходят в населенный пункт, использовав миноискатель для преодоления заградительной полосы на границе. Однако сразу после этого по диверсантам наносится огневой удар.

Ранее Минобороны сообщило о попытке проникновения диверсионных групп ВСУ со стороны Сумской области на территорию России в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.

Также противник пытался прорваться на территорию РФ со стороны населенного пункта Поповка Сумской области. Все атаки были пресечены, в результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

pepelmetal

А губозакаточную машинку им не выдать?

CaRdan

Тогда Европа пусть вернет Янтарную комнату, что уж там.

Гаврило Принцип

Там долги за газ перекрывают всё «румынское золото» в несколько раз)

GammiPluh

Даже если там не 500, а 200 трупов и сколько то сотен раненых... ни что не меняет исход этой операции......