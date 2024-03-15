Штаб ВСУ уничтожили прямым попаданием ракеты. ВИДЕО

Российские войска поразили ракетным ударом штаб ВСУ под Черниговом вместе с боевой радиолокационной станцией.

Удар по украинскому штабу нанесли оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», а также реактивной системой залпового огня «Торнадо», пишет телеграм-канал «Русское оружие».

Военные применили оперативно-тактическую квазибаллистическую ракету, оснащенную кассетной боевой частью с 54 осколочными боевыми элементами. Они были инициированы на высоте десять метров.

Особенностью квазибаллистической ракеты является низкая траектория полета и способность менять направление движения для противодействия силам ПВО противника. При этом она поражает цель на огромной скорости.

Отмечается, что ракеты «Искандер-М» получили модули коррекции ГЛОНАСС. Их разместили в нишах, предназначенных для помеховых целей. В результате отклонение от цели при ударе составляет максимум 15 метров.