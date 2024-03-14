Раскрыта дата премьеры Lada Iskra

Раскрыта дата официальной премьеры Lada Iskra — модель, которая заменит Lada Granta, дебютирует 5 июня в рамках Петербургского экономического форума 2024.

В прошлом году на форуме представили Lada Aura, так что эта площадка для премьеры Iskra выглядит вполне логично, пишет «Авто Mail.Ru». Ожидается, что производство машины начнется в конце 2024 года, продажи стартуют только в 2025 году.

Премьеру Lada Iskra в 2024 году ранее обещал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, после этого в базе Федерального института промышленной собственности обнаружились изображения всех версий Lada Iskra — седана, обычного универсала и кросс-универсала.

Lada Iskra будет построена на платформе CMF-B. При этом мотор и трансмиссия нового автомобиля будут заимствованы у Lada Vesta. В частности, это касается нового двигателя 1.8 EVO и китайского вариатора.