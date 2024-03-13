Уничтожение двух вертолетов ВСУ попало на видео

Видео уничтожения двух вертолетов Ми-8 ВСУ опубликовало Минобороны России в официальном телеграм-канале.

Российские военные выявили средствами воздушной разведки три вертолета ВСУ, приземлившиеся на скрытой полевой площадке подскока. Отмечается, что она была оборудована для дозаправки и перезарядки вооружения.

Площадка находилась на территории Донецкой народной республики. Ведомство уточнило, что по выявленной полевой площадке с вертолетами противника был немедленно нанесен удар кассетным боеприпасом.

После этого по машинам ударили высокоточными средствами поражения. В результате два вертолета ВСУ были уничтожены прямыми попаданиями.