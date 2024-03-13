Доплату за купленные автомобили потребовали с россиян

Купившие автомобили по параллельному импорту с помощью частных посредников россияне столкнулись с требованием Федеральной таможенной службы оплатить утилизационный сбор по повышенным тарифам.

По оценке участников рынка, такие требования коснулись порядка 7 тысяч автовладельцев, пишут «Известия». Отмечается, что требования таможенников абсолютно законны, оспаривать их не имеет смысла.

Сейчас для граждан, которые ввозят автомобили с мотором объемом до трех литров для личного пользования, действуют льготные коэффициенты утилизационного сбора. Тариф составляет 3,4 тысячи рублей для машин до трех лет и 5,2 тысячи рублей для авто старше трех лет.

Если же машина ввозится для перепродажи, начинают действовать повышающие коэффициенты, отмечает издание. Так, с 29 октября 2023 года соответствующий сбор составляет от 300 тысяч до 1,3 миллиона рублей.

С кого требуют доплату

Также правительство ввело требование о своевременном оформлении свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства или электронного паспорта для ввезенных автомобилей.

Так, автовладельцы, которые ввезли машины до 29 октября, должны были оформить эти документы до 21 декабря, иначе к ним начинает применяться повышенный тариф при ввозе автомобиля.

Требования оплатить сбор стали массово приходить людям, которые по разным причинам не успели оформить соответствующие документы вовремя. Также письма стали приходить частным перекупщикам, которые оформляли завезенные автомобили на свое имя, а затем перепродавали машины.

Таможенники выявляют таких людей и предъявляют им требования о доплате сборов. В частности, одному из перекупщиков пришло требование доплатить 5,6 миллиона рублей утилизационного сбора за 23 ввезенных и перепроданных машины.