Преподавателя уволили из-за фотографии кактуса

Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов уволился «по собственному желанию» из-за фотографии кактуса. Об этом он сам рассказал в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Фото кактуса, ставшего причиной увольнения Фото : © vk.com/jdancheg

Мужчина рассказал, что давно увлекается домашним цветоводством, а именно выращиванием кактусов. Жданов 9 марта поделился несколькими снимками цветущих кактусов в общем чате с коллегами.

После этого преподавателя исключили его изо всех рабочих онлайн-бесед, а после пригласили на очный разговор из-за того, что он выкладывает в чате «неприличные вещи» и «шутки ниже пояса».

В результате Жданов был вынужден написать заявление об увольнении. По его словам, некоторых коллег-женщин смутила форма одного из растений, сфотографированного на первом плане на фоне остальных кактусов.

Преподаватель работал в колледже на условиях совмещения и вел дисциплину «Программирование». Жданов является кандидатом технических наук и доцентом кафедры «Технология машиностроения» Волгоградского государственного технического университета.