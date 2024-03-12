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Преподавателя уволили из-за фотографии кактуса

Источник:
Sibnet.ru
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Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов уволился «по собственному желанию» из-за фотографии кактуса. Об этом он сам рассказал в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Фото кактуса, ставшего причиной увольнения
Фото кактуса, ставшего причиной увольнения
Фото: © vk.com/jdancheg

Мужчина рассказал, что давно увлекается домашним цветоводством, а именно выращиванием кактусов. Жданов 9 марта поделился несколькими снимками цветущих кактусов в общем чате с коллегами.

После этого преподавателя исключили его изо всех рабочих онлайн-бесед, а после пригласили на очный разговор из-за того, что он выкладывает в чате «неприличные вещи» и «шутки ниже пояса».

В результате Жданов был вынужден написать заявление об увольнении. По его словам, некоторых коллег-женщин смутила форма одного из растений, сфотографированного на первом плане на фоне остальных кактусов.

Преподаватель работал в колледже на условиях совмещения и вел дисциплину «Программирование». Жданов является кандидатом технических наук и доцентом кафедры «Технология машиностроения» Волгоградского государственного технического университета.

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Топ комментариев

Qprovessional

действительно, а где треска на рф полках магазинах, если пол Англии тут ее ловит

DEMON01

А что так рано то разорвали договор надо было еще годик подождать.

Asd10

Говорят, что она вкусная. Ну, теперь попробую. Наверное...

c2h5oh76

конечно будут, скоро над БУ будут слышны вопли: а нас за шо!!??