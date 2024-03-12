АвтоВАЗ собрал 31‑миллионный автомобиль

Автомобиль с порядковым номером 31 миллион сошел с первой линии главного конвейера АвтоВАЗа: юбиляром стала Lada Vesta с вариатором.

На юбилейных автомобилях Lada традиционно красуется девиз: «Принимай, Родина, миллионный автомобиль!».

Фото: © АвтоВАЗ

«Мы приняли решение не ставить его в музей, 31-миллионный автомобиль отправится в один из дилерских центров», — объявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Во вторник, 12 марта, на заводе должно быть выпущено 1,5 тысячи автомобилей всех моделей.

АвтоВАЗ вернул автоматическую коробку передач на Vesta в конце февраля 2024 года. Это китайский вариатор WLY CVT1. Стоимость машины начинается с 1,59 миллиона рублей.