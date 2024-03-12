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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ собрал 31‑миллионный автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль с порядковым номером 31 миллион сошел с первой линии главного конвейера АвтоВАЗа: юбиляром стала Lada Vesta с вариатором.

На юбилейных автомобилях Lada традиционно красуется девиз: «Принимай, Родина, миллионный автомобиль!».

31-миллионый автомобиль АвтоВАЗа Lada Vesta
Фото: © АвтоВАЗ

«Мы приняли решение не ставить его в музей, 31-миллионный автомобиль отправится в один из дилерских центров», — объявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Во вторник, 12 марта, на заводе должно быть выпущено 1,5 тысячи автомобилей всех моделей.

АвтоВАЗ вернул автоматическую коробку передач на Vesta в конце февраля 2024 года. Это китайский вариатор WLY CVT1. Стоимость машины начинается с 1,59 миллиона рублей.

Тема: Русские машины
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Qprovessional

действительно, а где треска на рф полках магазинах, если пол Англии тут ее ловит

scorpion2777

Вы этими новостями местных хомячков до психушки доведёте

Uynachalnica

У нас тоже трески нет, минтай и горбуша в основном...

GammiPluh

Запретите вообще белый цвет на Украине... но заныкать пару белых простыней не забудьте