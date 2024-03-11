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Россия лишила Великобританию половины добываемой трески

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал указ о денонсации соглашения о рыболовстве, которое было подписано с правительством Великобритании в мае 1956 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение разрешало Великобритании могла заниматься рыболовным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, материка, к востоку от мыса Канин Нос, а также вдоль побережья острова Колгуев.

Односторонний разрыв соглашения — ответная мера на антироссийские действия и решения Лондона. Так, в 2022 году Великобритания прекратила режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией.

Только в прошлом году в соответствии с этим соглашением было выловлено более 500 тысяч тонн рыбы — в основном трески. По оценкам экспертов, примерно половина белой рыбы, которая продается в магазинах Великобритании, до недавнего времени добывалась в российских водах.

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Политика #Законы #Торговля
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