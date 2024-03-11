Киев анонсировал военную операцию в Крыму

ВСУ готовятся к серьезной операции в Крыму, сообщил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в документальном фильме «Война за море: от Днепра до Крыма», фрагмент из которого опубликован в телеграм-канале спецслужбы.

По его словам, действия украинских войск в районе Черного моря в 2022–2023 годах были «связаны одним стратегическим замыслом». «Это все — подготовительные меры по серьезной операции в Крыму», — сказал он.

Буданов упомянул попытки высадки украинского десанта на левом берегу Днепра в 2023 году, находящемся под контролем российских войск. Тогда бои велись в прибрежном населенном пункте Крынки, российская армия уничтожила десант.

Украинский президент Владимир Зеленский в минувшем январе заявил, что в 2024 году полуостров и Черное море будут «центром тяжести» конфликта с Россией.