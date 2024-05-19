Россия за ночь отразила атаку девяти ракет ATACMS и 61 дрона

Российские сила ПВО за ночь, 19 мая сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник над Крымом, а также еще 60 дронов ВСУ над другими регионами, говорится в сообщении Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Еще три БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, также пятьдесят семь беспилотников уничтожили и перехватили над Краснодарским краем.

Украина в последние резко активизировала удары по территории России. В пятницу, 17 мая российская ПВО уничтожила и перехватила 102 беспилотника над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской и Курской областями.