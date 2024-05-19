НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия за ночь отразила атаку девяти ракет ATACMS и 61 дрона

Источник:
Sibnet.ru
274 0

Российские сила ПВО за ночь, 19 мая сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник над Крымом, а также еще 60 дронов ВСУ над другими регионами, говорится в сообщении Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Еще три БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, также пятьдесят семь беспилотников уничтожили и перехватили над Краснодарским краем.

Украина в последние резко активизировала удары по территории России. В пятницу, 17 мая российская ПВО уничтожила и перехватила 102 беспилотника над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской и Курской областями.

Еще по теме
Россия «выключила» украинские терминалы Starlink
Российские войска захватили новое село под Харьковом
Зеленский отверг предложение об олимпийском перемирии
Украина попросила США разрешить удары по России
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Роберт Кийосаки подсказал России способ уничтожить доллар
Белоусов оценил необходимость новой мобилизации
Дэвид Бекхэм выгулял своих курочек. ВИДЕО
Китайский кроссовер попытался заживо сжечь хозяина
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Топ комментариев

nicollaich

Самая миролюбивая нация.Хотя...Какая там нация.Сброд со всего мира, уничтожвший коренных жителей америки.

pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!

paramedic

Ога-ога, коварная Россия по результатам Минских соглашений обманула честного Зелибобу.Потом ещё раз обманула,...

scorpion2777

Он ими живёт, каждый день в уста берёт.