Запад увидел приближение финальной битвы на Украине

Финальная битва за Донбасс состоится уже в ближайшее время, спрогнозировал британский эксперт Александр Меркурис.

«Основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться», — сказал аналитик в своем официальном блоге на YouTube, подчеркнув при этом, что украинское сопротивление ослабевает.

Меркурис уточнил, что еще какое-то время ВСУ сможет оказывать сопротивление, однако в определенный момент украинской армии предстоит дать России решающее сражение, в ином случае им придется начать быстрое отступление.

«Возможно, нам предстоит еще три или четыре месяца тяжелых боев в Донбассе, но после этого, когда будет взято больше деревень, там начнется последняя кульминационная битва», — сказал эксперт.

Британец также отметил, что украинские солдаты постепенно теряют мотивацию на фоне плохого оснащения и потери боеспособного ядра. По его оценке, ВСУ не сможет сдержать наступление российских войск даже в случае получения новых партий западного оружия.