НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад увидел приближение финальной битвы на Украине

Источник:
Sibnet.ru
552 2

Финальная битва за Донбасс состоится уже в ближайшее время, спрогнозировал британский эксперт Александр Меркурис.

«Основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться», — сказал аналитик в своем официальном блоге на YouTube, подчеркнув при этом, что украинское сопротивление ослабевает.

Меркурис уточнил, что еще какое-то время ВСУ сможет оказывать сопротивление, однако в определенный момент украинской армии предстоит дать России решающее сражение, в ином случае им придется начать быстрое отступление.

«Возможно, нам предстоит еще три или четыре месяца тяжелых боев в Донбассе, но после этого, когда будет взято больше деревень, там начнется последняя кульминационная битва», — сказал эксперт.

Британец также отметил, что украинские солдаты постепенно теряют мотивацию на фоне плохого оснащения и потери боеспособного ядра. По его оценке, ВСУ не сможет сдержать наступление российских войск даже в случае получения новых партий западного оружия.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Российские морпехи атаковали позиции ВСУ на мотоциклах
ВСУ начали отступление от границы в Харьковской области
Зеленский признал невозможным полный возврат территорий
Орбан призвал ЕС восстановить дипломатические каналы с Россией
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль прокомментировал расправу «Азова» над российским бойцом
Кандидата в вице‑президенты у Трампа назвали катастрофой для Киева
Стало известно о готовности Трампа вступить в диалог с Путиным
Орбан призвал Евросоюз возобновить дипотношения с Россией
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
36
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
32
Стало известно о готовности Трампа вступить в диалог с Путиным
28
Орбан призвал Евросоюз возобновить дипотношения с Россией
20
Кандидата в вице‑президенты у Трампа назвали катастрофой для Киева
18
Стало известно о выходе Байдена из избирательной гонки