Минтранс запросил средств для выкупа зарубежных самолетов

Минтранс запросил у кабмина дополнительные 295 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году для выкупа иностранных самолетов у бывших лизингодателей.

Этот вопрос обсуждался на совещании у президента России, где также шла речь о переносе сроков поставок новых отечественных самолетов, пишет «Коммерсантъ».

После начала спецоперации на Украине Запад прекратил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также обязали своих лизингодателей вернуть предоставленные в аренду российским эксплуатантам воздушные суда.

Чтобы снять иностранную регистрацию и избежать препятствий в эксплуатации самолетов на зарубежных маршрутах, их стали выкупать.

В начале 2023 года из ФНБ было выделено в качестве льготного займа порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей.

Как сообщал источник РБК, все эти деньги были потрачены на приобретение 165 воздушных судов, что составляет порядка 40% от импортного парка (400 самолетов), который остался в России.