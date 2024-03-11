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Минтранс запросил средств для выкупа зарубежных самолетов

Источник:
Sibnet.ru
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Минтранс запросил у кабмина дополнительные 295 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году для выкупа иностранных самолетов у бывших лизингодателей.

Этот вопрос обсуждался на совещании у президента России, где также шла речь о переносе сроков поставок новых отечественных самолетов, пишет «Коммерсантъ».

После начала спецоперации на Украине Запад прекратил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также обязали своих лизингодателей вернуть предоставленные в аренду российским эксплуатантам воздушные суда.

Чтобы снять иностранную регистрацию и избежать препятствий в эксплуатации самолетов на зарубежных маршрутах, их стали выкупать.

В начале 2023 года из ФНБ было выделено в качестве льготного займа порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. 

Как сообщал источник РБК, все эти деньги были потрачены на приобретение 165 воздушных судов, что составляет порядка 40% от импортного парка (400 самолетов), который остался в России.

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Топ комментариев

GammiPluh

Да с вами все ясно кто вы и чьи трупы считаете

mosquito__2010

Ты и сейчас солгал, пробивать очередное дно для вас это уже обыденность. Слив засчитан.

scorpion2777

Вы этими новостями местных хомячков до психушки доведёте

GammiPluh

Запретите вообще белый цвет на Украине... но заныкать пару белых простыней не забудьте