Лавина накрыла сноубордистов в Хакасии. ВИДЕО

Лавина сошла на сноубордистов на горнолыжном курорте Приисковый, сообщило МЧС по Республике Хакасия. Произошедшее попало на видео.

Видео, на котором лавина сходит на группу сноубордистов, опубликовала группа ВК «Приисковый. Ивановские озера». Под снегом оказался один человек. Его спасли другие райдеры, у которых были специальные устройства — биперы.

МЧС предупредило, что склон крутизной 15-20 градусов уже считается лавиноопасным и проходить его надо со всеми мерами предосторожности. Нельзя кататься в одиночку. При себе необходимо иметь минимум лавинного оборудования: бипер и лопату.