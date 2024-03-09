НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Мощная вспышка произошла на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
298 0

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце в ночь на 9 марта, ей был присвоен высокий класс М, сообщается на сайте Института прикладной геофизики.

Продолжительность вспышки составила 13 минут, ее источником стала группа пятен 3599 (S14W15), отмечается в сообщении. Предварительно, выброс пройдет мимо Земли, поэтому магнитные бури в ближайшие дни не прогнозируются.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения в десять нановатт на квадратный метр.

Вспышки мощных классов M и X способны влиять на магнитосферу Земли. Обычно такие явления сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, вызывают магнитные бури.

Еще по теме
Астрономы нашли самую тяжелую пару черных дыр
Гигантскую стреляющую «пушку» нашли в космосе
Двойника Млечного Пути нашли в ранней Вселенной
Открыта самая крохотная звезда Вселенной
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина открыла африканский фронт против России
Бездетная Голикова назвала «правильный возраст» для рождения ребенка
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
Медведев жестко ответил на угрозы Макрона
Обсуждение (0)
Картина дня
США подготовятся к ядерному удару России по Украине
Запад потерпел от России четыре крупных поражения
Байдена накачали стимуляторами перед посланием Конгрессу
Российские военные одним выстрелом уничтожили три комплекса ВСУ
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

sib_man9

2015 " Россия спасет Грецию от дефолта за счет газового контракта", в следующий раз лучше положить "камень"

pepelmetal

Потом поздоровался с воздухом и упал

aswqaswq

с международным женским днём тебя

mosquito__2010

"Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь" - называется истерика.