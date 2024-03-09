Мощная вспышка произошла на Солнце

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце в ночь на 9 марта, ей был присвоен высокий класс М, сообщается на сайте Института прикладной геофизики.

Продолжительность вспышки составила 13 минут, ее источником стала группа пятен 3599 (S14W15), отмечается в сообщении. Предварительно, выброс пройдет мимо Земли, поэтому магнитные бури в ближайшие дни не прогнозируются.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения в десять нановатт на квадратный метр.

Вспышки мощных классов M и X способны влиять на магнитосферу Земли. Обычно такие явления сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, вызывают магнитные бури.