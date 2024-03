Классическая трилогия S.T.A.L.K.E.R. вышла на консолях Xbox One, Xbox Series X и S, а также на PS4 и PS5.

Игры можно купить одним сборником Legends of the Zone, он обойдется в 40 долларов. В сборник входят Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat. Также можно купить каждую игру отдельно — за 20 долларов.

«Каждый элемент оригинальных игр был сохранен и добросовестно портирован на консоли благодаря упорной работе GSC Game World и их партнеров из Mataboo», — отмечается в описании сборника.





Консольные версии практически идентичны оригинальным играм S.T.A.L.K.E.R. на ПК. Таким образом, игроки на консолях смогут познакомиться с легендарной франшизой в преддверии запуска S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая выйдет 5 сентября 2024 года.

При этом пользователи обратили внимание, что разработчики удалили из консольных версий игр русский язык — геймерам доступны только субтитры.