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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Трилогия S.T.A.L.K.E.R. вышла на консолях

Источник:
Sibnet.ru
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Классическая трилогия S.T.A.L.K.E.R. вышла на консолях Xbox One, Xbox Series X и S, а также на PS4 и PS5.

Игры можно купить одним сборником Legends of the Zone, он обойдется в 40 долларов. В сборник входят Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat. Также можно купить каждую игру отдельно — за 20 долларов.

«Каждый элемент оригинальных игр был сохранен и добросовестно портирован на консоли благодаря упорной работе GSC Game World и их партнеров из Mataboo», — отмечается в описании сборника.

Консольные версии практически идентичны оригинальным играм S.T.A.L.K.E.R. на ПК. Таким образом, игроки на консолях смогут познакомиться с легендарной франшизой в преддверии запуска S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая выйдет 5 сентября 2024 года.

При этом пользователи обратили внимание, что разработчики удалили из консольных версий игр русский язык — геймерам доступны только субтитры.

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Игры #Экшены
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Captain Nemo

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snoo

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Asd10

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Uynachalnica

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