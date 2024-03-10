Экономист назвал главного защитника рубля

Сразу несколько мощных факторов сейчас играют в поддержку российской валюты, сообщил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода

С начала 2024 года рубль укрепился ко всем основным мировым резервным валютам. Больше всего рубль подорожал в указанный период по отношению к китайскому юаню - на 1,5%. К евро рубль укрепился на 1,2%, а вот к доллару США рубль вырос меньше — только на 0,8%

«Основным фактором поддержки рубля с начала года является обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Это как стена, которая защищает рубль от вредных внешних воздействий и не позволяет ему обвалиться», — сказал «Российской газете» Лобода.

По его словам, еще один важный фактор — высокие цены на нефть. Цена Brent в середине февраля вновь преодолела уровень сопротивления в 80 долларов за баррель, к началу марта торговалась выше 83 долларов.

Так как Россия не соблюдает «потолок цен» на нефть, введенный Западом, она продает свою нефть, хоть и с дисконтом, но с не очень большим, который, к тому же, позволяет делать российскую нефть конкурентоспособной.

Третий важный фактор — сильные макроэкономические показатели России - темпы роста ВВП выше, чем в среднем по мировой экономике, благодаря бурному развитию обрабатывающей промышленности и высокому потребительскому спросу населения, отметил экономист.