Женщины в России стали больше мужчин ездить на автомобилях

Женщины в России стали ездить на автомобилях больше, чем мужчины, и больше тратить на обслуживание, сообщается в исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze.

Аналитики сравнили показатели прошлого года, который стал переломным, и 2019 докризисного года. В 2019 году пробег у мужчин составлял 14,2 тысячи километров в год, у женщин — 11,2 тысячи километров в год.

В 2023 году средний годовой пробег у женщин составил 12,8 тысячи километров, у мужчин — 12,3 тысячи километров. В среднем женщины за прошлый год потратили на обслуживание автомобиля больше денег: 14,1 тысячи рублей против 13,9 тысячи рублей.

Ситуация с пробегами в разрезе гендерных данных уникальна, считает гендиректор Gruzdev-Analyze Александр Груздев. Аналитик предполагает, что это связано с увеличением трудовой нагрузки на мужчин, ростом загруженности мужчин на специфических профессиях, которые требуют применение физической силы.