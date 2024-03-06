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Женщины в России стали больше мужчин ездить на автомобилях

Источник:
Sibnet.ru
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Женщины в России стали ездить на автомобилях больше, чем мужчины, и больше тратить на обслуживание, сообщается в исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze.

Аналитики сравнили показатели прошлого года, который стал переломным, и 2019 докризисного года. В 2019 году пробег у мужчин составлял 14,2 тысячи километров в год, у женщин — 11,2 тысячи километров в год.

В 2023 году средний годовой пробег у женщин составил 12,8 тысячи километров, у мужчин — 12,3 тысячи километров. В среднем женщины за прошлый год потратили на обслуживание автомобиля больше денег: 14,1 тысячи рублей против 13,9 тысячи рублей.

Ситуация с пробегами в разрезе гендерных данных уникальна, считает гендиректор Gruzdev-Analyze Александр Груздев. Аналитик предполагает, что это связано с увеличением трудовой нагрузки на мужчин, ростом загруженности мужчин на специфических профессиях, которые требуют применение физической силы.

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d6w58vnowu

а тех, которые бомбили других мирных граждан, можно не ловить получается?Или других мирных граждан совсем...

corrector

они застряли в грязи, были подбиты из РПГ производства прошлого века и сожжены китайскими пластиковыми...

corrector

Это ТЕ, которые могут и ЛИЧНО ЯВИТЬСЯ В ГААГУ !, подлые европейские убогие, тщедушные подстрекатели

fender1984

А здесь всё про вилы.Любому, у кого есть хоть толика разума, ясно что без нато`вской помощи хохолики...