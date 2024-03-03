Психологи объяснили ненависть людей к ожиданию

Ожидание психологически очень утомляет людей, потому что с приближением события вырастает эмоциональное напряжение и тяга к завершенности, выяснили исследователи из Бизнес-школы при Техасском университете в Остине и Чикагского университета.

Люди готовы приложить больше огромные усилия, отдать большие деньги, чтобы избавится от необходимости к ожиданию. Они стремятся как можно быстрее завершить начатые задачи, чтобы быстрее забыть о них, приводит Naked Science отчет ученых, опубликованный в журнале Personality and Social Psychology.

Когда в лабораторных условиях людям предложили выбрать между дополнительными тратами или лишними усилиями и более поздним завершением порученного им дела, большинство предпочли сделать все, чтобы достичь результата как можно раньше.

Участники эксперимента предпочли сверхурочно и бесплатно поработать перед отпуском, чтобы написать отчет, который можно было сделать в первый рабочий день после отдыха. Причина была в нежелании думать о документе в нерабочее время.