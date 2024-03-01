Ученые пообещали рекордную жару в 2024 году из‑за Эль‑Ниньо

Глобальные летние и среднегодовые температуры в 2024 году поставят новый рекорд в связи с действием климатического феномена Эль-Ниньо, который управляет погодой и движением воздушных потоков над Тихим океаном, к такому выводу пришла международная группа климатологов.

Расчеты показали, что сохранение силы Эль-Ниньо или его усиление с вероятностью 90% приведет к новым температурным рекордам. Ученые прогнозируют, что средние температуры поверхности Земли в этом году будут на 1,03-1,2 градуса Цельсия выше, чем в середине XX века, приводит ТАСС отчет ученых, опубликованный в Scientific Reports.

Больше всего пострадают Бенгальский залив, Южно-Китайское и Карибское море, где установятся волны жары, которые будут длиться порядка 150-250 дней, что будет нести большую угрозу как для здоровья людей, так и для выживания местной флоры и фауны.

Климат и погода на Земле во многом зависят от состояния двух климатических феноменов — Эль-Ниньо и Ла-Нинья (исп. «мальчик» и «девочка»). Они сменяют друг друга каждые несколько лет, что приводит к заметным перестройкам в круговороте океанических течений и ветров в атмосфере.

Эль-Ниньо ассоциируется с резким потеплением верхнего слоя воды в центральных и восточных регионах Тихого океана, а Ла-Нинья — с их похолоданием. Изменения этого параметра приводят к каскаду сдвигов в других элементах глобальной климатической системы.