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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Киев обратился с просьбой передать погибших при крушении Ил‑76

Источник:
РИА Новости
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Украина обратилась к России с просьбой о передаче тел украинских военнопленных, погибших в крушении Ил-76, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Мы на связи с уполномоченным Верховной рады Лубинцом Дмитрием, он обратился ко мне первоначально с вопросами, касающимися крушения, получил полностью все ответы», — сказала Москалькова в интервью РИА Новости.

По ее словам, Москва имеет в распоряжении все необходимые для идентификации личностей данные. «По поводу тел — я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности», — отметила омбудсмен.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, был сбит в небе над Белгородской областью 24 января. По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, из них 65 пленных бойцов ВСУ. Все погибли.

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