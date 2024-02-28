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Госдума запретила размещать рекламу у иноагентов

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламы таких ресурсов. Документ принят в третьем чтении.

Поправки вносятся в законы «О рекламе» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В документе указывается, что распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов не допускается, как и реклама таких информационных ресурсов.

Законопроект был внесен группой из 395 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным 15 февраля. Согласно документу, запрет касается любых платформ — сайтов, блогов и соцсетей. Ответственность за нарушение будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.

Госдума также продолжает обсуждать дальнейшие ограничения для иноагентов. Так, фракция «Единой России» предлагает отлучить иноагентов от соцсетей и интернета, а «Справедливая Россия» — запретить цитирование и репост их материалов.

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Политика #Законы
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