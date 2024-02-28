Lada Vesta получила новый двигатель и «автомат»

Стартовал серийный выпуск автомобилей Lada Vesta с модернизированным 1,8-литровым мотором и автоматической трансмиссией, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Новый силовой агрегат 1.8 EVO мощностью 122 лошадиные силы прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, при этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под Vesta.

Для установки автоматической коробки были модернизированы различные системы автомобиля: топливная, тормозная; появилась новая опора силового агрегата.

«Автомат» будет устанавливаться на все модели семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross.

Точная дата старта продаж и стоимость новой версии Lada Vesta пока не оглашаются. Сейчас минимальная стоимость седана составляет 1,24 миллиона рублей.