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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Vesta получила новый двигатель и «автомат»

Источник:
Sibnet.ru
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Стартовал серийный выпуск автомобилей Lada Vesta с модернизированным 1,8-литровым мотором и автоматической трансмиссией, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Новый силовой агрегат 1.8 EVO мощностью 122 лошадиные силы прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, при этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под Vesta.

Для установки автоматической коробки были модернизированы различные системы автомобиля: топливная, тормозная; появилась новая опора силового агрегата.

«Автомат» будет устанавливаться на все модели семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross.

Точная дата старта продаж и стоимость новой версии Lada Vesta пока не оглашаются. Сейчас минимальная стоимость седана составляет 1,24 миллиона рублей.

Тема: Русские машины
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