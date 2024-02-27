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Вынесен приговор сжегшему Коран и избитому сыном Кадырова Журавелю

Источник:
Sibnet.ru
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Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана в Волгограде, сообщила пресс-служба суда. Молодого человека в СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам.

19-летнего Журавеля задержали в мае 2023. На допросе он признался, что поджег Коран и снял это на видео по заказу спецслужб Украины за вознаграждение 10 тысяч рублей. По личному распоряжению главы СК Александра Бастрыкина дело Журавеля передали для дальнейшего расследования в управление СК по Чечне, «в связи с многочисленными обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими».

Журавеля обвинили в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Прокурор просил суд приговорить молодого человека к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Суд назначил запрошенный срок.

В августе 2023 Журавель пожаловался, что в СИЗО его избил сын главы Чечни Адам. Глава Чечни опубликовал видео с избиения. «Побил и правильно сделал», — прокомментировал Кадыров.

Адам Кадыров никакого наказания не понес. Он получил несколько государственных наград, звание Героя Чечни и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики.

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Топ комментариев

corrector

от обнаружения впервые на фронте до эпичного горения мерикосовского БК - 1 день, молодцы !

scorpion2777

Твой манямирок не совпадает с реальностью

snoo

Да да, и Авдеевка нафиг не нужна была.

GammiPluh

Его убили не современным средством поражения, а fpv дроном, а добили рпг 7