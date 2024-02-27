Исторический фильм «1993» покажут на канале «Россия»

Премьера исторической драмы «1993» состоится на телеканале «Россия» в субботу, 2 марта.

Действие фильма развернется в 1993-й году. Во времена больших надежд и больших потрясений.

Главный герой Виктор (Евгений Цыганов) всего несколько лет назад запустил в космос луноход, а теперь работает в аварийной службе и чинит трубы в канализации. Его жена Лена (Екатерина Вилкова) трудится там же в роли диспетчера и мечтает о собственном бизнесе.

«1993» — 2 марта в 23:30 на телеканале «Россия»

Муж и жена оказываются по разные стороны баррикад. В истории одной семьи отражается история всей страны.

Режиссером и автором сценария по мотивам романа Сергея Шаргунова «1993» выступил Александр Велединский («Географ глобус пропил»).

В фильме, кроме Цыганова и Вилковой, снялись Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник, Элизабет Дамскер, Анна Цветкова и другие.

«Это история поколения моих родителей. Многие теряли работу, пытались найти ее, где угодно. <…> Это абсолютно история моего отца – он служил как раз в таком космическом НИИ, а в итоге вынужден был в 90-е годы пойти в трубоукладчики, потому что это был один из немногих законных способов заработать на жизнь», — цитирует пресс-служба «России» Цыганова.